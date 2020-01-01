بعد العروض المغرية.. فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من عودة نجم الفريق المعار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأبلغ فايلر مسؤولو القلعة الحمراء، رغبته في استعادة محمد شريف مهاجم الفريق المعار إلى إنبي، حتى نهاية الموسم الحالي.





ورفض المدير الفني، تجديد إعارة اللاعب أو رحيله خاصةً في ظل تلقيه عدة عروض محلية وخارجية أبرزها الاتفاق السعودي، ورغبته في التوقيع مع اللاعب على سبيل الإعارة.





وقرر مسؤولو نادي الاتفاق السعودي، إرسال وفد خاص إلي القاهرة، من أجل التفاوض مع مسؤولي النادي الأهلي للحصول علي خدمات محمد شريف لاعب الفريق المعار الي نادي إنبي حتي نهاية الموسم الجاري.





وجدد الفريق السعودي، المفاوضات مع اللاعب بعد أن توقفت خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد.