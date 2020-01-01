سيف الدين الجزيري لـ "الفجر الرياضي": هدفنا هو البقاء في المربع الذهبي.. والسعيد الأفضل في مصر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
غدير أحمد


كشف التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق المقاولون العرب، عن طموحاته في الفترة القادمة مع ذئاب الجبل، وبعض الأمور التي ظهرت مؤخرًا على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.

وقال الجزيري أنه سعيد بعودة الأنشطة الرياضية ومسابقة الدوري المصري، مضيفًا إلى أنه يسعى جاهدًا لتحقيق هدف الفريق هذا الموسم تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق.

وأكد الجزيري في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي":  نتمنى التواجد في المربع الذهبي في الترتيب العام للدوري المصري، من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا في الموسم المقبل".

وتابع نجم ذئاب الجبل :" أهدافنا كبيرة، ونحن قادرون على الحصول على الوصافة، والمشاركة في بطولة إفريقيا، بعد غياب طويل عن المشاركات الإفريقية".

وأضاف بأنه لا يوجد اختلاف بين الدوري المصري والدوري التونسي، موضحًا أن كل دوري يتميز عن الآخر في عدة نواحي مختلفة، مؤكدًا إلى أن الدوريين من أعرق الدوريات في أفريقيا.

وعن أفضل مدرب تدرب تحت قيادته، أكد أن عماد النحاس هو الأفضل  أنه يفعل كل ما في وسعه للخروج بأفضل نتائج ممكنة، وتحقيق حلم الفريق في المشاركة في البطولات الإفريقية، بعد غياب طويل.

وبسؤاله عن أفضل لاعب في مصر، قال الجزيري "عبدالله السعيد"، هو الأفضل في مصر رغم كُبر سنه إلى أنه يستطيع أن يفعل كل ما يريد.

وفي سياق آخر قال اللاعب التونسي:"أنه انضم للمنتخب التونسي في عام 2016، تحت قيادة كسبرجاك، ومن أهم المباريات التي خاضها مع المنتخب هي الترشح لكأس إفريقيا للناشئين ضد المغرب".

وأشار النجم التونسي، أن رياض محرز هو مثله الأعلى عربيًا، في المقابل يأتي دروجبا مثله الأعلى عالميًا.

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