عاجل.. إثيوبيا تتراجع وتنفي بدء ملء سد النهضة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
الفجر - وكالات
نقلت وكالات أنباء، قبل قليل، تصريحات مفاجئة على لسان وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، بشأن سد النهضة.

ونفى وزير الري الإثيوبي، ما نُشر اليوم الأربعاء، عن بدء بلاده ملء سد النهضة، قائلًا: إن صور الأقمار الصناعية تعكس الأمطار الغزيرة وتدفقها الكبير.

كان التلفزيون الإثيوبي، نقل عن وزير المياه والطاقة قوله قبل ساعات: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".

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