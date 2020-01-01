"القومى للإدارة" يوقع بروتوكول تعاون مع المعهد الوطنى اليابانى

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:49 م
هالة السعيد وزيرة التخطيط
هالة السعيد وزيرة التخطيط
الفجر الاقتصادي
وقعت اليوم د. شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- وتاناكا اكيهيكو، مدير المعهد الوطنى للدراسات السياسية اليابانى بروتوكول تعاون؛ عبر الفيديو كونفرانس بشأن التعاون فى مجالات التدريب والحوكمة والتنمية المستدامة. 


وفى هذا الإطار أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة على الدور الذى يقوم به المعهد حيث يقوم بالمساهمة فى تطوير وتنمية القدرات البشرية وتقديم خدماته التدريبية والاستشارية والبحثية بهدف نشر المعرفة الإدارية، مشيرة إلى حرص المعهد القومى للإدارة على التعاون مع أفضل الجامعات والمعاهد العالمية فى مجالات التدريب من أجل المساهمة فى تنمية القدرات وتعزيز كفاءة الأفراد والمؤسسات. 

وأوضحت د. شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أنه فى إطار تفعيل خطة التعاون الدولى بالمعهد؛ تم التواصل  خلال الفترة السابقة مع العديد من الجامعات والمعاهد فى العديد من دول العالم لطلب وضع إطار للتعاون والشراكة، وقد كان من ضمن المعاهد التى تم التواصل معها المعهد الوطنى للدراسات السياسية بمدينة طوكيو بدولة اليابان.


أضافت شريف أن المعهد اليابانى أبدى ترحيبه بالتعاون مع المعهد القومى للإدارة، مشيرة إلى أن الاتفاقية الموقعة بين المعهدين والتى تعد اتفاقية حصرية والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط تشمل أوجه التعاون وتبادل الخبرات، مع الاستعانة بخبرة المعهد اليابانى فى مجال التدريب ولاسيما مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، حيث يتميز معهد اليابان بوجود درجات علمية متخصصة فى مجال الحوكمة وهو المجال الرئيس فى التحول الاستراتيجى لنشاط المعهد القومى للإدارة خلال  الفترة المقبلة.

من جانبه أشار  نبيل فؤاد، مدير عام الموارد البشرية والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الأعمال بالمعهد القومى للإدارة إلى أن المعهد الوطنى للدراسات السياسية بمدينة طوكيو يتميز بوجود برامج تدربيبة دولية متميزة فى مجالات مختلفة؛ سواء فى تنمية المهارات القيادية أو فى مجال الحوكمة، والإدارة العامة، وكذلك تحليل السياسات العامة، ونظم الخدمة العامة والموارد البشرية، مؤكدًا أن المعهد القومى للإدارة دائمًا ما يسعى إلى التواصل مع أفضل وأكبر بيوت الخبرة التدريبية والاستشارية بهدف تقديم مستويات تدريبية متميزة.

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