عامل خردة بالغردقة يطعن زوجته لهذا السبب

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لقيت سيده في العقد الرابع من عمرها مصرعها علي الفور عقب قيام زوجها عامل الخرده بطعنها بسكين المطبخ عده طعنات في الرقبه والصدر.



تلقي اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العمبد عادل حفني مأمور قسم ثان يفيد تلقيه بلاغا من أحد الجيران بمنطقه الملاحة وسط مدينه الغردقه يفيد بوجود جثه لسيده أمام منزلها العشوائي.



وتواصلت التحريات الاوليه قيام زوجها عامل خرده يدعي م. السوهاجي يقيم بمسكن عشوائي بمنطقه الملاحة بطعن زوجته وتدعي ز. ج. لبيت بسكين المطبخ عده طعنات في الجهه اليمني من الرقبه والصدر وذلك لنشوب خلافات بينهما لفظت أنفاسها الاخيره أمام مدخل منزلها.



انتقل العميد محمد دردير مدير اداره البحث الجنائي والعميد اسماعيل البركاوي مفتش الأمن العام والعميد عادل حفني مأمور قسم ثان الغردقة وضباط مباحث ثان الغردقه والمديريه.



تم تحرير محضر واخطرت النيابه العامه التي انتقلت وعاينت مسرح الحادث وبدأت مباشره التحقيقات

والان تكثف الاجهزه الامنيه الجهود لضبط الزوج القاتل بعد تمكنه من الهروب عقب الحادث.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".