عامل خردة بالغردقة يطعن زوجته لهذا السبب
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:17 م
محمد طه
لقيت سيده في العقد الرابع من عمرها مصرعها علي الفور عقب قيام زوجها عامل الخرده بطعنها بسكين المطبخ عده طعنات في الرقبه والصدر.
تلقي اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العمبد عادل حفني مأمور قسم ثان يفيد تلقيه بلاغا من أحد الجيران بمنطقه الملاحة وسط مدينه الغردقه يفيد بوجود جثه لسيده أمام منزلها العشوائي.
وتواصلت التحريات الاوليه قيام زوجها عامل خرده يدعي م. السوهاجي يقيم بمسكن عشوائي بمنطقه الملاحة بطعن زوجته وتدعي ز. ج. لبيت بسكين المطبخ عده طعنات في الجهه اليمني من الرقبه والصدر وذلك لنشوب خلافات بينهما لفظت أنفاسها الاخيره أمام مدخل منزلها.
انتقل العميد محمد دردير مدير اداره البحث الجنائي والعميد اسماعيل البركاوي مفتش الأمن العام والعميد عادل حفني مأمور قسم ثان الغردقة وضباط مباحث ثان الغردقه والمديريه.
تم تحرير محضر واخطرت النيابه العامه التي انتقلت وعاينت مسرح الحادث وبدأت مباشره التحقيقات
والان تكثف الاجهزه الامنيه الجهود لضبط الزوج القاتل بعد تمكنه من الهروب عقب الحادث.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
تلقي اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العمبد عادل حفني مأمور قسم ثان يفيد تلقيه بلاغا من أحد الجيران بمنطقه الملاحة وسط مدينه الغردقه يفيد بوجود جثه لسيده أمام منزلها العشوائي.
وتواصلت التحريات الاوليه قيام زوجها عامل خرده يدعي م. السوهاجي يقيم بمسكن عشوائي بمنطقه الملاحة بطعن زوجته وتدعي ز. ج. لبيت بسكين المطبخ عده طعنات في الجهه اليمني من الرقبه والصدر وذلك لنشوب خلافات بينهما لفظت أنفاسها الاخيره أمام مدخل منزلها.
انتقل العميد محمد دردير مدير اداره البحث الجنائي والعميد اسماعيل البركاوي مفتش الأمن العام والعميد عادل حفني مأمور قسم ثان الغردقة وضباط مباحث ثان الغردقه والمديريه.
تم تحرير محضر واخطرت النيابه العامه التي انتقلت وعاينت مسرح الحادث وبدأت مباشره التحقيقات
والان تكثف الاجهزه الامنيه الجهود لضبط الزوج القاتل بعد تمكنه من الهروب عقب الحادث.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".