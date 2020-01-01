كورتوا يكشف عن أهم مبارياته مع ريال مدريد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، عن أهم  مبارياته مع الفريق الملكي منذ انضمامه للفريق.

 

وأكد كورتوا أن مباراتي الكلاسيكو الأخيرتين ونهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيكو مدريد سيظل يتذكرهما كثيرًا.

 

وقال كورتوا في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية: ‘‘إنه لشرف كبير بالنسبة لي ارتداء شعار ريال مدريد، أشعر بالفخر لارتداء هذا القميص، لأن الجميع يعرفون تاريخ ريال مدريد، أكبر فريق في كرة القدم وهو حلم تحقق‘‘.

 

وتابع: ‘‘عندما كنت طفلًا، شاهدت المباريات على شاشة التلفزيون وتخيلت أن أكون قادرًا على لعب مباريات كهذه، ومن الجميل أن تتحقق تلك الأحلام‘‘.

 

وأكمل: ‘‘عندما نلعب مباريات في ملعبنا مثل الكلاسيكو، يكون لزامًا عليّ الضغط على نفسي، لأنني ألعب مباراة كبيرة في البيرنابيو بقميص ريال مدريد‘‘.

 

وأضاف: ‘‘الفوز بأول كلاسيكو لي في البرنابيو مع الخروج بشباكٍ نظيفة كان أمرًا مميزًا جدًا، والفوز بكأس السوبر بركلات الجزاء ضد أتليتيكو مدريد كان أمرًا رائعًا أيضًا‘‘.

 

واختتم كورتوا حديثه قائلًا: ‘‘مباراتي الكلاسيكو الأخيرتين ونهائي كأس السوبر سأظل أتذكرهما كثيرًا، ولكن هناك الكثير من المباريات التي قدمت فيها أداءً جيدًا وهي مباريات مميزة‘‘.

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