فيروس كورونا يتفشى في النخبة السياسية ببوليفيا وغموض حول الانتخابات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:44 م
جندي من جيش بوليفيا
جندي من جيش بوليفيا
مـحــمد حســــــــــين
زعزع فيروس كورونا المستجد حكومة بوليفيا، حيث كان اختبار الرئيسة المؤقتة، جانين آنييز، وسبعة على الأقل من وزرائها إيجابي للفيروس، مما أجهد القيادة المؤقتة وألقى بظلاله على إعادة الانتخابات المقررة في أقل من شهرين.

وقد أظهرت نتائج إيجابية للفيروس في الأسبوع الماضي: رئيسة المحافظين، جانين أنيز، وهي مرشحة أيضًا في اقتراع 6 سبتمبر المخطط له، على الرغم من أنها قالت إنها في حالة جيدة وستواصل العمل من العزلة، كما أوردت وكالة "رويترز".

كما أُصيب بالعدوى وزراء الاقتصاد والخارجية والتعدين والصحة والهيدروكربونات والرئاسة أيضًا، حسبما أكد آخرهم يوم الثلاثاء. ومن بين الآخرين رئيسة مجلس الشيوخ إيفا كوبا، التي قالت، إنها مستقرة، وعشرات من صغار المسؤولين.

وقال سيرجيو شوك، رئيس مجلس النواب، للمشرعين يوم الثلاثاء ، "أخشى أن أكون هنا، جسدي يرتجف لأن العدوى تنتشر في كل مكان"، مضيفًا، أنه: "اختبرت سلبي للفيروس، الحمد لله".

وأوضح: "أشعر بالأسف على كل واحد منكم يخاطر بحياتكم اليوم والأيام السابقة."

وقد أعلنت رئيس مجلس الشيوخ البوليفى، إيفا كوبا من خلال حسابها على "تويتر"، أنها أصيبت بفيروس كورونا، وأن حالتها مستقرة وستظل معزولة مادم الأمر ضرورى، ووعدت بالاستمرار فى عملها من خلال الإنترنت.

وقالت "كوبا": "أتبع البروتوكولات الصحية وسأبقى فى العزل الوقت الكافى، ولن أترك عملى فى الجمعية التشريعية المتعددة القوميات، وسأواصل العمل عبر الإنترنت".

وحسب "رويترز"، فقد أثار انتشار الفيروس من خلال حكومة بوليفيا أسئلة جديدة حول الانتخابات المقبلة، وهي إعادة تأجيل لاستطلاع مشحون العام الماضي أثار شرارة احتجاجات واسعة النطاق وأدى إلى استقالة الزعيم اليساري طويل الأمد إيفو موراليس.

تولت "آنيز" السلطة في فراغ سياسي، وتعهد بإجراء انتخابات جديدة سريعة للمساعدة في تهدئة الاشتباكات القاتلة التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد. وقالت في وقت لاحق، إنها سترسح نفسها، مما أثار انتقادات بعد أن استبعدت نفسها من قبل.

أصبحت أمريكا اللاتينية مركزًا للفيروس مع حوالي ربع الحالات العالمية والوفيات على الرغم من وجود حوالي 8 ٪ فقط من سكان العالم. الحالات والوفيات لا تزال ترتفع بسرعة.

كما أظهرت نتائج إيجابية عدد من القادة السياسيين الآخرين في المنطقة، بما في ذلك الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، ورئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، وزعيم الحزب الاشتراكي الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو.

وفي بوليفيا، تجاوزت الحالات المؤكدة 50 ألف حالة، وكانت أكثر المناطق تضررًا هي مدينة سانتا كروز المنخفضة. حصيلة الوفيات تقترب من 1،900.

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