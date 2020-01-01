نيسان تطلق سيارة "آريا" الكروس أوفر الكهربائية

أطلقت نيسان سيارة جديدة تحمل إسم "آريا"، وهي سيارة كروس أوفر SUV كهربائية تمكن العملاء من السير لمدة أطول مع المزيد من الاستمتاع بالقيادة والثقة والراحة مع أفضل سبل الاتصال.





تتسم آريا بمحرك كهربائي 100% بقدرة رائعة على زيادة السرعة والعمل بسلاسة وهدوء، ويستطيع السائق والركاب الشعور والاستمتاع بالرحلة بفضل تكنولوجيا القيادة الذاتية، وتقنية المساعدة في مستوى الإرشاد، والاتصال سهل والمميز مع مساحة داخلية كبيرة، وصالون داخلي أنيق، مع نطاق يصل إلى 610 كيلومتر.





وقام ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي للشركة وأشواني جوبتا، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة بإزاحة الستار عن السيارة آريا للجمهور حول العالم من خلال فاعلية تم نقلها عبر الانترنت من جناح نيسان الجديد في يوكلاهما.





وقال جوبتا: "إن نيسان آريا سيارة جميلة ورائعة حقاً، حيث تسمح للعملاء بالسير لمدة أطول وعلى نحو أسهل وأكثر راحة فقد صممت جوبتا بشكل يثير الإعجاب، وتعبر عن الهدف الذي تسعى نيسان جاهدة إلى تحقيقه وهو جعل حياة العملاء أكثر سهولة."





ومن المقرر أن تُطرح السيارة الجديدة كلياً نيسان آريا للبيع في اليابان في منتصف 2021، وأن يصل سعرها إلى حوالي 5 مليون ين، وتخطط نيسان لعرض آريا للبيع في أوروبا وأمريكا الشمالية والصين بنهاية العام 2021.









ويمكن للعملاء الاختيار ما بين العديد من الأساليب لتلبية كافة الاحتياجات الفردية لكل عميل، وتتضمن تلك الخيارات نظام الدفع بعجلتين ونظام الدفع الرباعي e-4ORCE، هذا بالإضافة إلى حجمين مختلفين من البطآريات.





ويوازن نظام التحكم في الدفع الرباعي e-4ORCE ما بين الأداء القوي مع القدرة على التكيف مع مختلف الظروف الجوية، ويقدم محرك السيارة الكهربائي المزدوج قيادة متزنة يمكن التحكم بها مع مستوى أداء السيارات الرياضية بمنتهى السهولة والسرعة.









وتقدم السيارة نظام مساعدة السائق المتقدم ProPILOT 2.0 وتقنية المساعدة في الركن ProPILOT Remote Park ومميزات e-Pedal، هذا بالإضافة إلى نظام نيسان للأمان Nissan’s Safety Shield system والمتوافر في كافة موديلات آريا، والتي تحتوي على نظام Intelligent Around View Monitor والذي يسمح بالرؤية من مختلف الزوايا عن طريق كاميرات التصوير، ونظام تحذير الاصطدام الأمامي، Intelligent Forward Collision Warning, ونظام الفرامل الذكية للطوارئ، بالإضافة إلى تكنولوجيا فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية الخلفية.





وتسمح واجهة التقنية البشرية الجديدة كلياً للعملاء بتعديل إعدادات السيارة عن طريق الصوت، هذا بجانب تحديثات البرامج الثابتة اللاسلكية والتي تجعل السائق والركاب يشعرون بالراحة والاستمتاع بالرحلة، وتحتوي السيارة كذلك على نظام Amazon’s Alexato help والذي يسهل من حياتهم ويجعلها أكثر تنظيماً.













واستفاد مصممو نيسان من منصة السيارة الكهربائية الجديدة التي سمحت بصنع أرضية مسطحة للسيارة من الداخل، مع عناصر التحكم في المناخ المدمجة في السيارة، والتي تمنح آريا أكبر مساحة للكابينة الداخلية في فئتها. إن التصميم الداخلي الرائع للسيارة مع المقاعد التي تتميز بانعدام الجاذبية تقدم بيئة مريحة ورحبة للسائق وللركاب كذلك.





وقال جوبتا، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة نيسان: "إن آريا تزيد من متعة القيادة وتضمن أعلى مستويات من الراحة والثقة مع متعة الاتصال بسهولة وسرعة، وتعتبر آريا أكثر من مجرد سيارة كروس أوفر كهربائية رائعة، أنها تقدم مستوى جديد من السيارات الكهربائية، وسيتم طرحها في الأسواق عن قريب."



