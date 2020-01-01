مدرب أستون فيلا يتغنى بـ"تريزيجيه" قبل موقعة إيفرتون

حرص دين سميث، المدير الفني لأستون فيلا، على الإشادة بمستوى نجمه المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق، بعد الأداء الكبير الذي قدمه المباراة الماضية أمام كريستال بالاس.

وقال سميث في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، الذي يسبق مباراة ايفرتون، عن تريزيجيه:"ثنائية تريزيجيه في المباراة الماضية كانت نقلة كبيرة لنا، وتجلب الخير لنا، وستزداد ثقته، لقد قدمنا لعبًا هجوميًا أمام كريستال بالاس، وكان من الجيد حقًا رؤيته".

وتابع:" لقد بدأ تفكير لاعبينا المهاجمون في العودة إلى المكانة التي نريد أن يكونوا عليها".

ونجح تريزيجيه في اقتناص 3 نقاط غالية لأستون فيلا، بفضل ثنائيته في شباك كريستال بالاس، ليرفع رصيد الفريق للنقطة 30، بالمركز الـ19 ويبقي على آمال الفيلانز في البقاء بالبريميرليج الموسم المقبل.