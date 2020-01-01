بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

كشف مسؤولو نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، عن السعر المطلوب من أجل رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ودخلت عدة أندية أوروبية ومحلية على رأسها ناديي الأهلي والزمالك، للتوقيع مع عبدالرحمن مجدي نجم الدراويش، خلال الموسم الجديد.





وتمسك مجلس الإسماعيلي، ببقاء اللاعب بين صفوفه نظرًا لأهمية وجوده إلا أنه وضع سعر 2 مليون دولار كحد أدنى غير قابل للنقاش، لأي نادي يرغب في الحصول على خدماته.





وتلقي اللاعب عرضًا لقضاء فترة معايشة مع أياكس أمستردام الهولندى حيث اعلن مجدى إن وكيله على تواصل مع أياكس الهولندي، لكن ناديه لم يتلق أية عروض رسمية حتى الآن.





كما دخل اللاعب ضمن اهتمامات أندية القمة في مصر، حيث تلقى مفاوضات من جانب الأهلي والزمالك وبيراميدز سبورت، بالإضافة إلى عرض من الجزيرة الإماراتي، قبل بداية فترة الانتقالات.





وكان اللاعب ظهر بمستوى مميز خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأولمبي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي وتوج الفراعنة بلقبها والتأهل لأولمبياد طوكيو.



