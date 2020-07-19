الثاونية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع ( جميع الأسئلة المتوقعة وإجابتها النموذجية )





يتسعد طلاب الثانوية العامة 2020، الأحد المقبل الموافق 19/7/2020، لتأدية امتحان مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، وتسعترض بوابة "الفجر" الإلكترونية عليكم المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع، وفيما يلي جميع الأسئلة المتوقعة وإجابتها النموذجية لمادة علم النفس والاجتماع.





تحتوي هذه الدورة التدريبية على:

- عرض جميع الأسئلة المتوقعة في فرع علم النفس وحلها بشكل نموذجي

- عرض جميع الأسئلة المتوقعة في فرع علم الاجتماع وحلها بشكل نموذجي













تقدم وزارة التربية والتعليم لأبنائها طلاب الثانوية العامة أهم المراجعات مواد قسم الأدبي وهي مراجعة ليلة الامتحان في مادة "علم النفس والاجتماع"،





تحتوي هذه الدورة على مراجعة لجميع دروس فرعي علم النفس وعلم الاجتماع من خلال عرض جميع الأسئلة المتوقعة في امتحان نهاية العام وحلها بشكل مفصل ونموذجي.



