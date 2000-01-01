الثانوية العامة 2020 | مراجعة ليلة الامتحان جيولوجيا حتى 15 مارس "لن يخرج عنها الامتحان"

يستطيع طلاب القسم العلمي شعبة علوم بالشهادة الثانوية العامة 2020، تحميل مراجعة ليلة الامتحان جيولوجيا التي نقدم فيها المنهج المقرر على الطلاب حتى منتصف شهر مارس، حيث يعد الوقت الذي اقتصرت عليه المناهج بعد قرار إيقاف الدراسة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، ولأن امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية هو القادم نحرص على توفير تلك المراحعة، الإلمام بكافة المعلومات الواردة بالمنهج المدروس من بداية العام حتى انتهاء المقرر الدراسي.









منظومة امتحانات الثانوية العامة 2020 تقترب من الاكتمال





والجدير بالذكر أن منظومة سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 أوشكت على الاكتمال، حيث يعد الأسبوع المقبل هو الخامس والأخير في ماراثون الامتحانات الجاري، والذي كانت تتفشى التخوفات من عقده في ظل أزمة كورونا، إلا أن وزارة التربية والتعليم نجحت في عقد الامتحانات رغم كل ما تشهده البلاد بمساعدة وزارتي الداخلية والصحة لتأمين وحماية الطلاب والمعلمين، والآن ها هي تقترب على النهاية لتختتم موسم امتحانات 2020 بأمان دون المساس بسلامة الطلاب أو المعلمين، مع الحفاظ على استكمالهم العام الدراسي وانهائه للالتحاق بالمرحلة الدراسية الجامعية فيما بعد.









تحميل مراجعة ليلة الامتحان جيولوجيا الثانوية العامة





وكما أوضحنا إليكم طلابنا بالشهادة الثانوية العامة 2020 في الأعلى، ننشر في هذا المقال تحميل مراجعة ليلة الامتحان جيولوجيا، كي يستطيع الطلاب الدخول للحصول على تلك المراجعة البسيطة التي رصدنا على أيدي أساتذة ومتخصصين في مناهج الثانوية العامة، لتحقيق أكبر قدر من الإفادة لأبنائنا وبناتنا بالصف الثالث الثانوي.



