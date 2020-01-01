فاتورة الارضي.. ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي عبر موقع المصرية للاتصالات we

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاتورة الارضي.. ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي عبر موقع المصرية للاتصالات we

احتلت فاتورة الارضي الأكثر بحثًا على محرك "جوجل" اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020، حيث يريد عملاء المصرية للاتصلالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو، وفيميا يلي نقدم لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي عبر موقع المصرية للاتصالات we.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

فيما يلي الاستعلام عن قيمة فاتورة الأرضي المستحقة في شهر يوليو عن الثلاث أشهر الماضية، على أن تكون الفاتورة القادمة في منتصف سبتمبر المقبل.

نظام دفع فاتورة الأرضي

ويتعاقد عملاء المصرية للاتصالات على دفع فاتورة الأرضي مقسمة على 4 أقساط ربع سنوية تغطى كل واحدة منها ثلاثة أشهر، وهو نظام متعارف عليه، ما بين جميع مستخدمي خدمات الشركة.

ويمكنك الاستعلام عن فاتورة الأرضي من خلال هذا الرابط من هنا.

مواعيد صدور فاتورة الأرضي
 
وتصدر فاتورة الأرضي في اليوم الـ15 من كل شهر، وتستمر مدة السداد بدون غرامة لمدة شهر، ثم يتم رفع الحرارة حتى يتم سداد قيمة الفاتورة ، ولاصحة للأنباء التي تشير إلى إلغاء فترة السماح .

خطوات الاستعلام عن فاتورة الأرضي بسهولة

- وضع كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.

- نختار اظهر الفواتير.

- نختر سداد فاتورة الأرضي عن طريق اختيار "ادفع".

- إضافة البريد الإلكتروني في الصفحة الجديدة التي ستظهر.

- اختر "سدد".

- نختار طريقة السداد

طرق سداد فاتورة الأرضي 

ويمكن لعملاء المصرية للاتصالات سداد فاتورة الأرضي عبر كافة منافذ المدفوعات الإلكترونية مثل فوري، وأمان، ومصاري، وبيي، والمتواجدة في العديد من المحلات والسوبر ماركت، أو من خلال المواقع الإلكترونية لتلك المنصات، أو عن طريق محافظ المحمول التابعة للبنوك وشركات الاتصالات، إضافة إلى معظم ماكينات الصرف الآلي التي توفر خدمات فوري، ومكاتب البريد، وفروع المصرية للاتصالات.

فاتورة الارضي.. ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي عبر موقع المصرية للاتصالات we

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