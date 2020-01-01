لأول مرة.. كاظم الساهر مع بلقيس فتحي في ديو غنائي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:46 م
بلقيس وكاظم
بلقيس وكاظم
نور طلعت
كشف الملحن فايز السعيد عن عمله على أغنية جديدة تجمع النجم العراقي كاظم الساهر والنجمة اليمنية بلقيس فتحي، ومن كلمات الشاعر فزاع، وسيتم طرحه في موسم فصل الصيف.
الجاري.

ويُعد هذا الديو عودة قوية لكاظم بعد غيابه لفترة عن الوسط الفني حيث كان آخر إصداراته ألبوم “كتاب الحب”.

أما بلقيس، فهذا الديو سيكون واحدًا من الأعمال الذي يتضمنها ألبومها القادم، المتوقع طرحه أواخر صيف 2020.

يذكر أن الملحن فايز، إنتهى من تلحين عدد من أغاني الميني ألبوم الذي سيصدره بصوته قريبا، ويحمل عنوان "كارثة" وسيتضمن 6 اغاني، وينتظر فايز لقاء سيجمعه مع سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات لأجل الاتفاق على موعد صدور الألبوم.



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