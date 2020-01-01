مستقبل وطن: توافق جميع الأحزاب في استحقاق مجلس الشيوخ

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:40 م
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
شيماء حسن
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، إن جميع الأحزاب السياسية نجحت في تحقيق الوئام والائتلاف فيما يخص استحقاق مجلس الشيوخ.

وأضاف عبد الوهاب في كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب الوطنية من أجل مصر الذي عقد اليوم الأربعاء: "هناك إعلان الائتلاف والوئام بين الأحزاب السياسية العاملة في المجال السياسي أمام الاستحقاق الأول ألا وهو مجلس الشيوخ ولعله يكون باكورة التعاون والتناغم ما بين الأحزاب جميعها في الفترة القادمة مما يستحقه منا هذا الوطن".

وتابع " نحتفل اليوم بنجاحنا في أن الوصول إلى هذا الموقف الموحد والذي جمع بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية وحمل رغبة أكيدة من الجميع في نجاح الوصول إلى نقلة نوعية واعد في الحياة السياسية والحزبية في مصر ولاسيما في ظل ما تواجهه الدولة ولا يخفى على أحد داخليًا وخارجيًا من أزمات".

عقد تحالف الأحزاب الوطنية من أجل مصر، اجتماعا له اليوم الأربعاء، للانتهاء من عمل القوائم الانتخابية لتحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

وحضر اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، للإعلان عن تفاصيل القائمة الانتخابية كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واللواء محمد على بلال حزب حماةالوطن، وأسامه بديع ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس على عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية.‎

فتح باب الترشيح
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت قد فتحت باب الترشيح لتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بداية من السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٠، علي أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع في الخارج أيام الأحد والاثنين ٩ و١٠ أغسطس ٢٠٢٠، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما تقرر إقامة الانتخابات في الداخل أيام الثلاثاء والأربعاء ١١ و١٢ أغسطس ٢٠٢٠على أن تعلن النتيجة يوم ١٩ أغسطس ٢٠٢٠.
وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج أيام الأحد والاثنين ٦ و٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ سبتمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠.

ويتكون مجلس الشيوخ من (300) عضو، ينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

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