نشرة حوادث الفجر| قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة.. واقتحام مدينة الإنتاج

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:39 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2020.
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بمجموع 65%.. تعرف على مواعيد التقديم لكلية الشرطة
أعلنت أكاديمية الشرطة، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة من طلبة الثانوية الأزهرية، والعامة، الحاصلين على مجموع 65% فأكثر.
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20 يوليو.. موعد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2020
قال اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، إن موعد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2020 من 20 يوليو وحتى 30 يوليو للحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي، ومن 5 أغسسطس حتى 20 أغسطس للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام.
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ننشر التخصصات المطلوبة لالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2020 بكلية الشرطة
قال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن التخصصات المطلوبة للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2020 من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من تخصصات الطب البشرى "أورام وجلدية وقسطرة القلب والجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب وعظام وأنف وأذن ورمد وجهاز الهضمى".
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تفاصيل الاختبارات المقررة للالتحاق بكلية الشرطة 2020
كشف اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، عن الاختبارات المقررة للالتحاق بكلية الشرطة 2020 من الحاصلين على الثانوية العامة أو قسم الضباط المتخصصين.
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ضبط 3 أشخاص بتهمة تسريب امتحانات الثانوية العامة
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط ٣ أشخاص لقيامهم بالترويج لنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر الفيس بوك والواتساب.
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للمرة الثانية.. تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها
للمرة الثانية، قرر قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس الممثلة الشابة عبير بيبرس لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها عمدًا خلال مشاجرة جمعتهما داخل منزل الزوجية في البساتين وسرعان ما انتهت بجريمة قتل مروعة راح ضحيتها الزوج متأثرا بإصابته البالغة بعدما أمسكت الزوجة زجاجة وكسرت رقبتها وغرزتها في صدره فسقط على الأرض فاقدًا للوعي ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات
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محاولة اقتحام وإصابة شرطيين.. ماذا حدث داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؟
كعادتهم يتواجد أفراد الشرطة المكلفين بتأمين مدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، لكن كان الوضع مختلفا إلى حد ما اليوم الأربعاء، حيث فوجئوا بشخص مجهول عاري الجسد من أعلى ومطلي جسمه بزيت أخضر ويصيح بكلمات غير مترابطة ومعه قطعتي سلاح أبيض، يحاول اقتحام ودخول المدينة.
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