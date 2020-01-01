الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك





تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، بناءا على ترشيحات المدرب السويسري رنيه فايلر.





تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي





من جانبه كشف مصدر داهل القلعة الحمراء حقيقة مفاوضات مسؤولي الأهلي مع باهر المحمدي مدافع الاسماعيلي ومنتخب مصر، لبحث إمكانية انتقاله لصفوف القلعة الحمراء.





وأوضح المصدر أن الأهلي لن يضم باهر المحمدي من الإسماعيلي، كما أن الفريق الأحمر لم يدخل في أي مفاوضات مع الدراويش للتعاقد مع المدافع الدولي.





وتابعت المصدر أن الأهلي سوف يتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة، وسيكتفى بهذا الثنائي بجانب طاهر محمد طاهر فقط خلال فترة الإنتقالات المقبلة.





وشدد أن مسؤولي الأهلي، يسعوا لحسم صفقة قوية في الأيام القليلة المقبلة، وصفقة أخرى وهى ضم لاعب صغير السن، وسيتم إعارته لصفوف أحد الفرق بالدوري المصري.





الجدير بالذكر أن الصفقة القوية التي يسعى الأهلي لضمها، هي جاكسون موليكا، مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي، فيما ستكون الصفقة الثانية للاعب صغير السن هو محمد شحاتة، موهبة طلائع الجيش صاحب الـ 20 عاما.



