رئيس نقابات عمال البحر الأحمر يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الشيوخ

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:41 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
تواصل اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة البحر الأحمر، لليوم الخامس على التوالي، استقبال طلبات الترشح لمجلس الشيوخ وسط تواجد أمنى مكثف واجراءات إحترازية مشددة حيث تقدم مرشح واحد اليوم وهو محى العبادى مدير الشئون الإدارية بمنطقة التأمينات ورئيس نقابات عمال البحرالأحمر مستقل.


ليصبح عدد المرشحين حتى الآن إلى ثمانية وهم عبد الله حسن نائب رئيس حزب المصريين وعضو مجلس الشورى السابق للترشح عن الحزب فردى ومحمد سعيد الدابى عن حزب الشعب الجمهورى فردى واحمد عبد المبدى عضو مجلس الشورى السابق ومحمد عطا وعثمان ابو العباس ومحمد بشير عمر وأحمد عبد الشافى ومحى العبادى.

وكانت قد بدأت محكمة البحرالاحمر السبت الماضى فى إستقبال المرشحين المتقدمين باوراقهم بعد إجراء الكشف الطبي المطلوب وحرصت على توفير كافة الإجراءات الأمنية وكذلك الاحترازية لتحقيق السلامة الصحية للعاملين والمرشحين من فيروس كورونا المستجد.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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