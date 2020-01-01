رئيس نقابات عمال البحر الأحمر يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الشيوخ
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:41 م
محمد طه
تواصل اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة البحر الأحمر، لليوم الخامس على التوالي، استقبال طلبات الترشح لمجلس الشيوخ وسط تواجد أمنى مكثف واجراءات إحترازية مشددة حيث تقدم مرشح واحد اليوم وهو محى العبادى مدير الشئون الإدارية بمنطقة التأمينات ورئيس نقابات عمال البحرالأحمر مستقل.
ليصبح عدد المرشحين حتى الآن إلى ثمانية وهم عبد الله حسن نائب رئيس حزب المصريين وعضو مجلس الشورى السابق للترشح عن الحزب فردى ومحمد سعيد الدابى عن حزب الشعب الجمهورى فردى واحمد عبد المبدى عضو مجلس الشورى السابق ومحمد عطا وعثمان ابو العباس ومحمد بشير عمر وأحمد عبد الشافى ومحى العبادى.
وكانت قد بدأت محكمة البحرالاحمر السبت الماضى فى إستقبال المرشحين المتقدمين باوراقهم بعد إجراء الكشف الطبي المطلوب وحرصت على توفير كافة الإجراءات الأمنية وكذلك الاحترازية لتحقيق السلامة الصحية للعاملين والمرشحين من فيروس كورونا المستجد.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
ليصبح عدد المرشحين حتى الآن إلى ثمانية وهم عبد الله حسن نائب رئيس حزب المصريين وعضو مجلس الشورى السابق للترشح عن الحزب فردى ومحمد سعيد الدابى عن حزب الشعب الجمهورى فردى واحمد عبد المبدى عضو مجلس الشورى السابق ومحمد عطا وعثمان ابو العباس ومحمد بشير عمر وأحمد عبد الشافى ومحى العبادى.
وكانت قد بدأت محكمة البحرالاحمر السبت الماضى فى إستقبال المرشحين المتقدمين باوراقهم بعد إجراء الكشف الطبي المطلوب وحرصت على توفير كافة الإجراءات الأمنية وكذلك الاحترازية لتحقيق السلامة الصحية للعاملين والمرشحين من فيروس كورونا المستجد.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".