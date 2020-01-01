الألومنيوم: ملتزمون بقرار اللجنة الخماسية بشأن عودة القسم الثاني

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني


قال صلاح صالح مدير عام نادي الألومنيوم، والمشرف العام على الكرة، إن إدارة النادي ملتزمة بقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، باستئناف مباريات الدوري.

وأضاف صالح أنه كان يتمنى استئناف واستكمال بطولة الدورى أو الإلغاء، وبالفعل جاء قرار اللجنة الخماسية باستكمال الدوري.

وأشار صالح في تصريح لـ "الفجر الرياضى" الي ان مجلس إدارة النادي سوف يحدد موعد استدعاء اللاعبين بالتنسيق مع الجهاز الفني قبل موعد المسحة المحدد من قبل اللجنة في الرابع من أغسطس المقبل.

ويحتل فريق نادي الألومنيوم المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد 32 نقطة، ويتبقي له 5 مباريات على نهاية الدور الثاني.

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