إزالة عقارين مخالفين في الغربية (صور)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:40 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
أيمن يحيي
قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، بحضور اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، بحملة مكبرة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة 2 عمارة للبناء بالمخالفة على أملاك الري بكفر حجازي بالمحلة الكبرى، الأولي مكونة من 6 طوابق علي مساحة 118 م والثانية مكونة من 4 طوابق علي مساحة 144 م، وذلك بحضور وكيل وزارة الري ونائب رئيس مركز ومدينة المحلة ونائب رئيس حى ثان المحلة.

من جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة العقارات المخالفة، سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية، لافتا الي تنفيذ جميع المخالفات حتى سطح الأرض لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.

الصحة تسجل 929 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف المحمولة.
إزالة عقارين مخالفين في الغربية (صور)
إزالة عقارين مخالفين في الغربية (صور)
إزالة عقارين مخالفين في الغربية (صور)
إزالة عقارين مخالفين في الغربية (صور)
إزالة عقارين مخالفين في الغربية (صور)
إزالة عقارين مخالفين في الغربية (صور)
إزالة عقارين مخالفين في الغربية (صور)
إزالة عقارين مخالفين في الغربية (صور)

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