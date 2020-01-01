إزالة عقارين مخالفين في الغربية (صور)
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:40 م
أيمن يحيي
قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، بحضور اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، بحملة مكبرة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.
وقد أسفرت الحملة عن إزالة 2 عمارة للبناء بالمخالفة على أملاك الري بكفر حجازي بالمحلة الكبرى، الأولي مكونة من 6 طوابق علي مساحة 118 م والثانية مكونة من 4 طوابق علي مساحة 144 م، وذلك بحضور وكيل وزارة الري ونائب رئيس مركز ومدينة المحلة ونائب رئيس حى ثان المحلة.
من جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة العقارات المخالفة، سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية، لافتا الي تنفيذ جميع المخالفات حتى سطح الأرض لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.
الصحة تسجل 929 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف المحمولة.
وقد أسفرت الحملة عن إزالة 2 عمارة للبناء بالمخالفة على أملاك الري بكفر حجازي بالمحلة الكبرى، الأولي مكونة من 6 طوابق علي مساحة 118 م والثانية مكونة من 4 طوابق علي مساحة 144 م، وذلك بحضور وكيل وزارة الري ونائب رئيس مركز ومدينة المحلة ونائب رئيس حى ثان المحلة.
من جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة العقارات المخالفة، سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية، لافتا الي تنفيذ جميع المخالفات حتى سطح الأرض لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.
الصحة تسجل 929 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف المحمولة.