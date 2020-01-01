"بوتين" و"ميركل" يناقشا حل الصراع في أوكرانيا والملف النووي الإيراني

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،ال يوم الأربعاء، محادثة هاتفية، ناقشا خلالها مختلف القضايا، بما في ذلك حل الصراع في أوكرانيا والجهود المبذولة للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي.





وحسب الكرملين، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال اتصالهما الهاتفي المشترك في 15 يوليو، إنه "لا جدوى" في ضغط العقوبات على إيران، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وقال المكتب الصحفي للكرملين: "عند مناقشة إيران، أكد الرئيس الروسي عدم جدوى ضغوط العقوبات على طهران وأهمية الجهود المبذولة للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما وافق عليها قرار مجلس الأمن الدولي 2231".





وبحسب المكتب الصحفي، ناقش السياسيان "عددًا من القضايا الملحة" فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، بما في ذلك الاستجابة لفيروس كورونا المستجد.





تم توقيع اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة للكثيرين ببساطة باسم الاتفاق النووي الإيراني، من قبل إيران وروسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في 14 يوليو 2015.





تحت وبموجب الاتفاق، كان مطلوبًا من إيران تعليق برنامجها النووي وخفض احتياطيات اليورانيوم مقابل رفع العقوبات عن الدولة وإنهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.



