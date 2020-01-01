عاجل - زيدان يحشد أسلحة ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني





أعلن الفرنسي زين الدين المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه فياريال مساء غد الخميس في إطار مباريات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا".





واستبعد زيدان الثنائي مارسيلو للإصابة وخاميس رودريجيز بقرار فني.





قائمة ريال مدريد شهدت ضم كلا من :-





حراسة المرمى : كوروتوا - أريولا - ألتيوبي





خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - نانشو - ميندي





خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو





خط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - أسينسيو - إبراهيم دياز - ماريانو - فينيسيوس جونيور - رودريجو.



