الشرطة الألمانية تعثر على مهاجرين غير شرعيين بشاحنة عند حدود التشيك

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
عثرت الشرطة والجمارك الألمانية على 31 مهاجرًا لا يحملون وثائق يختبئون في شاحنة تبريد على حدود ألمانيا مع جمهورية التشيك، حسبما ذكرت شبكة Mitteldeutscher Rundfunk العامة للولايات الفيدرالية، اليوم الأربعاء.

وذكرت هيئة الإذاعة، أن ضباط إنفاذ القانون الألمان بدأوا التحقيق في الحادث، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وكشفت الشرطة، الألمانية أن الشاحنة التي تحمل ترخيصا تركيا كانت متوجهة إلى مدينة دريسدن الألمانية، وتمت عملية التفتيش من قبل الشرطة الاتحادية والجمارك مساء أمس الثلاثاء.

حاول مجهولون تهريب المهاجرين في شاحنة تبريد تركية، حيث كانوا يختبئون بين صناديق الفاكهة والخضروات. لم يتم الإبلاغ عن وضع المهاجرين.

في أكتوبر، عثرت شرطة إسكس على جثث 39 شخصًا، تم التعرف عليهم فيما بعد على أنهم مواطنون فيتناميون، مجمدة حتى الموت في شاحنة وصلت إلى المملكة المتحدة من بلجيكا.

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