بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:15 م
صورة أرشيفية لسد النهضة
صورة أرشيفية لسد النهضة
عبدالرحمن صلاح
أكدت مصادر، أن بيانًا مصريًا شديد اللهجة سيصدُر بعد قليل، ردًا على إعلان إثيوبيا مساء اليوم الأربعاء، بدء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، دون اتفاق مع القاهرة والسودان.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الرد المصري سيكون قويًا، ويتضمن عددًا من النقاط المهمة في مواجهة الموقف الإثيوبي المتعنت والمخالف لجميع الاتفاقيات ومسار المفاوضات.

كان وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، قال في تصريحات اليوم الأربعاء: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".

ولقراءة تفاصيل الإعلان الإثيوبي عن بدء ملء سد النهضة.. اضغط هنا 

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