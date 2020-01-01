عاجل.. الرئيس التونسي يطلب من رئيس الحكومة تقديم استقالته

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:10 م
الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
شيماء حسن
أفادت فضائية "سي بي سي اكسترا" في بيان عاجل لها بأن الرئيس التونسي قيس سعيد طلب من رئيس الحكومة إلياس الفخاخ تقديم استقالته.

كانت حركة النهضة قد قررت سحب الثقة من رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من إعلان نيته إجراء تعديل وزاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه مساعي كتل نيابية لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي.

وتحتاج حركة النهضة، التي تضم كتلتها أربعة وخمسين نائبا، لثلاثة وسبعين توقيعا من أعضاء المجلس لتمرير لائحة سحب الثقة، التي تحتاج بدورها لدعم مئة وتسعة نواب.

وبدأت خمسة أحزاب على الأقل في تونس إجراءات لسحب الثقة من الغنوشي، في خطوة تمثل إحراجا شديدا للحزب وقد تقود إلى أزمة سياسية في البلاد.

وقال المتحدث باسم حزب التيار الديمقراطي محمد عمار إن أربع كتل برلمانية اتفقت على بدء إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب تجاوزات عديدة في الإدارة، وقرارات أحادية بخصوص تركيبة لجان برلمانية.

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قيس سعيد رئيس الحكومة حركة النهضة بوابة الفجر الرئيس التونسي استقالة

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