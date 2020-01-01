لم يغلق بيوت الدعارة.. تعليق ناري من أسامة كمال على تحويل آيا صوفيا لمسجد (فيديو)

عقب الإعلامي أسامة كمال، على ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة، قائلًا: "اللي يربي ديب في بيته ما يلومش الا نفسه لما يأكل دراعه".





واستنكر "كمال"، خلال تقديمه برنامج "مع أسامة كمال" المذاع عبر قناته على يوتيوب، اليوم الأربعاء، تهليل العرب لـ "أردوغان"، على إعادة متحف آيا صوفيا لمسجد، رغم أنه يغزو العراق وسوريا وليبيا ويستهدف مصر، معقبًا: " الواد سيد الإردوغان طلع يقول هيرجع آيا صوفيا اللي كانت كنيسة ثم مسجد ثم متحف انها تبقى مسجد تاني، وايه؟ تكبييير، السلطان عملها"، متابعًا أن السلطان لم يغلق بيت دعارة واحد، ما ولم يقوم بإجراء واحد ليجعل بلده بلد اسلامي يطبق الشريعة.





وتابع: أن جغرافيا ليبيا ليست سهلة، والقبائل الليبية ترفض وجود تركيا والمرتزقة في بلدهم، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي طالب تركيا بوقف ممارساتها في المتوسط، وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضدها بسبب سياستها العدوانية".











