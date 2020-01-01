آسر ياسين يعلن موعد عرض فيلم "صاحب المقام" على شاهد vip

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:05 م
آسر ياسين
آسر ياسين
أحمد رمضان متولي

في سابقة تحدث لأول مرة في عمل سينمائي مصري، أعلن الفنان آسر ياسين عرض فيلمه الجديد "صاحب المقام" على إحدى المنصات الإلكترونية قبل طرحه في دور العرض.

 

أوضح "آسر" عبر حسابه على فيس بوك، أن الفيلم سيبدأ عرضه على منصة "شاهد vip" لأول مرة في الشرق الأوسط، في 30 يوليو الجاري.

 

"صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

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