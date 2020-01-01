تعرف على السر ورارء تألق مودريتش مع ريال مدريد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط فريق ريال مدريد الإسباني يعتبر واحد من أفضل نجوم الفريق الملكي عقب العودة من التوقف الأمر الذي جعله لاعباً أساسياً في تشكيلة زين الدين زيدان.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مودريتش الذي توج بالكرة الذهبية عام 2018 منذ أن أصبح وصيفاً في كأس العالم لم يكن لديه أيّ فترة راحة لكن فترة توقف المباريات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا منحت النجم الكرواتي 3 أشهر بدون مباريات قام خلالها بعمل بدني عظيم أثناء فترة التوقف الطويلة تحت قيادة دوبون المعد البدني للفريق، حيث تمكن دوبون من استعادة مستوى مودريتش وهي إحدى إنجازاته في ريال مدريد .

وأفادت التقارير الصحفية بأن مودريتش يمتلك عقداً مع الملكي يمتد حتى صيف 2021وأن النجم الكرواتي يرغب في إستكمال عقده مع ريال مدريد والاستمرار لمدة موسم آخر، حيث يشعر مودريتش بالراحة في السانتياجو برنابيو.

وأكدت التقارير الصحفية أن مودريتش أصبح أفضل بكثير مما كان عليه قبل موسم واحد و فوزه بالدوري الإسباني في الموسم الحالي سيعزز رغبته في الاستمرار لمدة موسم آخر لأنّ حالياً نية مودريتش هي إنهاء مسيرته الاحترافية في مدريد.

وأوضحت التقارير الصحفية أن أفضل ما يظهره مودريتش هو أنه إستعاد سرعته بالإضافة إلى قدرته على الحركة للقيام بالعمليات الهجومية وكذلك مهارته الفردية وفعاليته، حيث يمتلك الآن القوة اللازمة لإنهاء المباريات.

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