"الإصلاح والتنمية" يشارك بـ3 أسماء بالقائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:00 م
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
عقد ائتلاف دعم مصر، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعا له اليوم الأربعاء، مع رؤساء الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية التي شكلت لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال أسامة بديع، أمين شباب حزب الإصلاح والتنمية، إن الحزب توافق على المشاركة بالقائمة الوطنية لائتلاف دعم مصر بانتخابات مجلس الشيوخ، بعدد ٣ مقاعد وهم الدكتورة سلوى الحداد، والدكتورعبدالخالق عياد رئيس هيئة البترول الأسبق، وسامح السادات.

وأشار القيادي بحزب الإصلاح والتنمية، خلال مشاركته اجتماع ائتلاف دعم مصر، اليوم، أن أسماء الاحتياطي من أعضاء الحزب هم: الدكتور حافظ فاروق، والدكتورة نبيلة محمد أبو حلاوة، وريهام الشبراوي، ومحمد سيف، مؤكدا أن الحزب يسعى للتوافق مع الأحزاب المشاركة حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة من أجل استقرار مؤسسات الدولة.

وحضر اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، للإعلان عن تفاصيل القائمة الانتخابية كل من: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واللواء محمد على بلال حزب حماةالوطن، وأسامه بديع ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس على عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية.‎

فتحت باب الترشيح 
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت قد فتحت باب الترشيح لتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بداية من السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٠، علي أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع في الخارج أيام الأحد والاثنين ٩ و١٠ أغسطس ٢٠٢٠، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما تقرر إقامة الانتخابات في الداخل أيام الثلاثاء والأربعاء ١١ و١٢ أغسطس ٢٠٢٠على أن تعلن النتيجة يوم ١٩ أغسطس ٢٠٢٠.

وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج أيام الأحد والاثنين ٦ و٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ سبتمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠.

ويتكون مجلس الشيوخ من (300) عضو، ينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

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