ياسمين الخطيب في أول يوم بروفات فيلمها الجديد

حضرت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، أول يوم بروفات والتي تستعد من خلالها لخوض تانى تجربة لها سينمائية بعد الانتهاء من تصوير فيلم "٢ طلعت حرب" من إخراج المخرج الكبير مجدى أحمد علي.

ياسمين حضرت البروفات بحضور الكاتب والسيناريست معتز فتيحة الذي قدم العديد من التجارب السينمائية والتليفزيونية المميزة مثل فيلم "ريجاتا" ومسلسل "مدرسة الحب" وصاحب رواية "أخر يهود الاسكندرية" التى حولت الى فيلم وسوف يتم تصويره في اليونان.

من جانبها أكدت ياسمين الخطيب أنها سعيدة جدا بالتجربة في حين رفضت الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بالفيلم مؤكدة أن هذا الأمر سابق لأوانه وأن كل ما تقوم به حاليا هو الاستعداد لتقديم الشخصية التي ستظهر بها في أفضل صورة ممكنة وقالت أنها متحمسة تماما لتجربة التمثيل خاصة أن السيناريو غير تقليدي والدور الذي ستظهر به مميز وله طابع خاص وفريد.

وأضافت ياسمين أن تعاقدها مع الشركة المنتجة للفيلم لا يقتصر على فيلم سينمائي فقط بل هناك برنامج تليفزيوني هام سيتم التجهيز له عقب الانتهاء من الفيلم إضافة إلى عدد من المشاريع التي سيتم الكشف عنها خلال الفترة القادمة.