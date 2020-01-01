الهند تسجل أول فائض تجاري منذ 18 عاما

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:50 م
بوابة الفجر
أعلنت وزارة التجارة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل أول فائض تجاري منذ 18 عاما خلال شهر يونيو الماضي.
 وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزارة قالت إن الصادرات انكمشت بنسبة 12.4% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.


 وأضافت أن الواردات تراجعت بنسبة 47.6% ليبلغ بذلك الفائض التجاري 790 مليون دولار، بحسب "الألمانية" .
ويشار إلى أن آخر مرة سجلت فيها الهند فائضا تجاريا كان في مارس .2002

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