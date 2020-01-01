محافظ الإسكندرية يتابع سير الأعمال في المنطقة الحرة ويؤكد حرصه على جذب الاستثمار

وذلك فى إطار خطة الدولة للفتح التدريجي مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية للاستثمارات.



وخلال الجولة؛ أكد الشريف أن المحافظة حريصة على توفير جميع احتياجات المستثمرين وذلك لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، بالإضافة إلى تشجيع صغار المستثمرين من الشباب السكندري.



كما أكد أن التنمية الصناعية والاستثمارية بالإسكندرية تضيف لها الكثير من التقدم والموارد المالية، وأننا جميعا حرصين علي تحقيق إستراتيجية النهوض بخطط التنمية الصناعية.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



تفقد اليوم الاربعاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عدد من المنشآت الصناعية بالمنطقة الحرة الخاصة ومجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم، للوقوف علي سير الأعمال وبحث كافة المشاكل التي قد تواجه المستثمرين، والاطمئنان على وضع العمالة بالمصانع.