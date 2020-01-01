الجمعة.. قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق (منطقة البوهي ومتفرعاتها - منطقة المنيرة الشرقية ومتفرعاتها - منطقة المنيرة الغربية ومتفرعاتها)، اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة المقبل وحتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت.





يأتي ذلك نظرا لأعمال تحويلات مترو الانفاق بمنطقة البوهي بإمبابة لتحويل خط مياه قطر 800 مم، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



