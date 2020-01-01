خالد الجندي: "من يتقاعس عن تطبيق القانون هيدخل النار" (فيديو)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المشكلة التي تواجهنا في مصر ليست في القانون وإنما في تطبيق القانون، مؤكدًا أن من يتقاعس عن تطبيق القانون يخالف أمر الله، معقبًا: "هيدخل النار يوم القيامة".

وأكد "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خبلانة" المذاع عبر إذاعة "راديو مصر"، اليوم الأربعاء، أن هناك آيه قرآنية يسخر منها الإخوان الإرهابيون والسلفيون المعلونون والمجتمع كله بيقل أدبه عليها إلا من رحم ربي، وهي قول الله سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ "، مضيفًا: "أول ما نقولها يعرقوا ويهروا على روحهم ويغيروا لهم البامبرز، وعيونهم تحمر". 

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن ولي الأمر ليس الرئيس أو الوزير أو المحافظ وإنما هو القانون الذي يجب طاعته، مشددًا على أن كلمة السلطان والحاكم انتهى أمره، وعلينا جميعًا الالتزام بالقانون الذي يخضع له الرئيس نفسه، معقبًا: "القانون حبس 2 رؤساء في مصر".

على جانب آخر، أكد أن عمل المرأة كسائق تاكسي جائز شرعًا، ومن يهاجموا هذه الفتوى "بهايم"، معقبًا: "أي ست هتركب مع أوبر وكريم تبقى ماشية شمال"، مشددًا على أن السيارة مكان عام وليست مكان خاص، وسواء من كان يقود رجل أو امراة فهو مكان عام، موضحًا أنه لم ينكر البكارة وإنما انكر غشاء البكارة، معلقًا: "هل كل النساء لديها غشاء، وهل كل الغشاء قابل للفض، فهناك 3 أنواع قابلة للفض و8 أنواع غير قابلة للفض، وكم من امرأة طلقت وقتلت ظلمًا وعائلات هجرت من نجوع وكفور بسبب هذا الجهل".

ودعا عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الله أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما فيه صالح البلاد والعباد، مؤكدًا أنه لا يُصلي صلاة إلا ويدعو له، معقبًا للخرفان: "أنتو شوفتوا السيسي، عندنا منه كتير مصر ولادة والمؤسسة العسكرية مصنع الرجال".

وأكد "الجندي"، أن أزمة كورونا نعمة من السماء وليست بلاء ولا وباء ولا ابتلاء، عرفتنا قيمة المساجد والأسرة، ومنعتنا من العوائد السيئة وعرفتنا قيمة الصحة وقربتنا من الله سبحانه وتعالى،

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