عاجل.. إثيوبيا تنقلب على المفاوضات وتعلن بدء ملء سد النهضة

أعلن وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، حسب وكالات أنباء عربية وأجنبية، بدء ملء خزان سد النهضة، رغم عدم انتهاء المفاوضات بين بلاده ومصر والسودان.





جاء ذلك في نبأ عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا..





كان وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، أكد أن الثروة الحيوانية في إثيوبيا والبالغة 100 مليون رأس من الماشية، تستهلك مياها أكثر من حصة مصر والسودان في مياه النيل، وأديس أبابا لديها الكثير من الموارد المائية التي تتجاوز أضعاف ما يصل مصر من مياه النيل.





المساحات الخضراء في إثيوبيا