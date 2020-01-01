السكة الحديد: 10 قطارات إضافية لتخفيف الزحام خلال عيد الأضحى

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:56 م
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
كشفت هيئة السكة الحديد المصرية في بيان رسمى اليوم، عن الدفع بالقطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الأضحى ابتداء من 25 يوليو الجارى على أن يستمر تشغيلها حتى 11 أغسطس المقبل وذلك بجانب قطارات جداول التشغيل اليومى الطبيعية، مع إتاحة مقاعدها للحجز قبل السفر بـ24 ساعة فقط.

وأوضحت جداول التشغيل للقطارات الإضافية التى سيتم بدء الدفع بها وتشغيلها قبل عيد الأضحى الدفع بـ4 قطارات تقوم برحلات يومية من القاهرة إلى أسوان والعكس تضم اثنين مكيف واثنين عادى، بجانب تشغيل 6 قطارات لأهالى النوبة منهم 4 تقوم من القاهرة واثنين من الإسكندرية.

وأكدت الهيئة أن القطارات الإضافية التي سيتم الدفع بها لاستيعاب الأعداد الكبيرة التى تقبل على السفر بالقطارات بالعيد ستعمل على خطوط الصعيد فقط، كما أن قواعد حجز المقاعد بهذه القطارات هى نفس القواعد المعمول بها كل عام، حيث سيتم طرح مقاعدها للحجز أمام الجمهور قبل السفر بـ 24 ساعة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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