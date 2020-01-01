تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاة واحدة، و450 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

 

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، شفاء 477 حالة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء 101637 حالة، مشيرة إلى أن الوفاة الجديدة تعود لشخص يبلغ من العمر 53 عاماً.

 

 هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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