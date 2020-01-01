جينيسيس تطرح إصدار خاص من سيارتها طراز G90 السيدان الفاخرة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:29 م
جينيسيس G90 Stardust
جينيسيس G90 Stardust
أعلنت علامة جينيسيس الكورية الرائدة فى صناعة السيارات الفاخرة، عن طرح الإصدار الخاص Stardust من سيارتها السيدان الفاخرة طراز G90.

ويصل الإصدار الخاص من سيارات G90 Stardust هذا العام مستلهما من سماء ليلة مكتظة بالنجوم، لتظهر السيارة شامخة فوق السجادة الحمراء وكأنها أحد المشاهير المحاطين بالمعجبين والكاميرات.

ومن تلك الصورة نستلهم الطلاء الكربوني المميز بلمسته المعدنية وتأثيره اللؤلؤي المتألق، الذي يبرز تباينا مع الطلاء الأسود للجزء السفلي، وهو طلاء مفصل بلونين مختلفين قد يتطلب الكثير من الأعمال الحرفية المتخصصة، التي تحد بشكل كبير من الإنتاج بكميات ضخمة.

وتتميز المقصورة الداخلية بمقاعد من جلد مفصل من لونين مختلفين مع لمسة معدنية وزخارف خشبية تزيد من روعة التفاصيل المصممة خصيصا لعدد محدود من سعداء الحظ.

وقال سانجوب لي، رئيس مركز تصاميم جينيسيس جلوبال، إن سيارة G90 Stardust تمثل الجوهر الحقيقي للأناقة وإنها ستفوق جميع توقعاتك لحظة اقترابك من السجادة الحمراء."

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