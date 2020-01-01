خالد الجندي: ختان الإناث أولى حالات التحرش

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:25 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
رقية جمال
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الخطاب الديني فيه ميزة لا توجد في أي خطاب أخر، أنه يتصف بالكمالية والفوقية والشمولية والالتزام والوسطية وعدم التعصب ويتعامل مع الظرف والواقع والعرف والمجتمع والزمن، حيث أنه يجعل الإنسان يخضع لغير مساوي له.

وشدد "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خبلانة" المذاع عبر إذاعة "راديو مصر"، اليوم الأربعاء، على ضرورة عودة الخطاب الديني في المسجد والكنيسة.

على جانب أخر أكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الختان واجب للذكور ولا يوجد شيء في الشرع يسمى ختان الإناث، معقبًا: "إحنا بنرسم الخروف على الحيط وننطحه، مفيش حاجة اسمها ختان الإناث"، مشددًا على أن ختان الإناث جريمة لا يقبلها دين ولا عرف، وهو أول حالات التحرش المجتمعي بالطفلة، مطالبًا بمحاكمة من يجرى ختان الإناث حتى لو كان أب بتهمة التحرش بطفله صغيرة.

وكان الدكتور مجدي حلمي، مستشار برنامج "وعي" بوزارة التضامن، قال خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن نسبة ختان الإناث في مصر انخفضت عن السابق لارتفاع درجة الوعي، ولكن هناك مشكلتين تواجه الوزارة هما تمسك بعض الأسر بإجراء تلك العملية لبناتهم، فضلا على أن هناك أطباء يوافقون على إجراء عملية الختان.

وأشار "حلمي"، إلى أنهم مستمرون في عملية التوعية بخطورة ختان الإناث، وملاحقة الأطباء الذين يجرون هذه العملية، محملا الإعلام دور كبير في التوعية بضرورة التصدي لجريمة ختان الإناث.

ونظمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة "ختان الإناث" والذي يوافق 14 يونيو من كل عام، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة.

ونعت الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها الدكتورة الراحلة عزة العشماوي الأمينة العامة السابقة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدة أنها كانت نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية و"شعلة نشاط" وقدمت العديد من الإسهامات والجهود من أجل قضايا الطفولة بشكل عام وختان الإناث بشكل خاص.

وقالت رئيسة المجلس، إن اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث يزيدنًا إصرارًا على القضاء على هذه الجريمة، كما أن تكاتف الجهود والتعاون بين جميع أعضاء اللجنة الوطنية هو أساس النجاح الذى سوف تجني ثماره بنات مصر في المستقبل، مؤكدة على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون في أي حق من حقوق بنات مصر.

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