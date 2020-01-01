رسميًا.. إعلان مواعيد مباريات كأس العالم 2022

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:22 م
كأس العالم 2022
كأس العالم 2022
علي نبوي
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد مباريات بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في دولة قطر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم الإثنين 21 نوفمبر على ملعب البيت الذي يتسع لحوالي 60 ألف متفرج في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت قطر (الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة).

كما أعلن "فيفا" بأن المباراة النهائية على ملعب لوسيل الذي يتسع لحوالي 80 ألف متفرج في الساعة السادسة بتوقيت قطر (الخامسة بتوقيت القاهرة) يوم 18 ديسمبر.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء بيان قال فيه :"سيكون استاد البيت، الذي يتخذ اسم وطابع الخيام التقليدية التي قطنها سكان الصحراء في منطقة الخليج ويتسع لـ60000 متفرجاً، مسرحاً لافتتاح البطولة التي تستضيفها قطر يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 في الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت وسط أوروبا)".

وأضاف :"قد تم تحديد أوقات انطلاق مباريات دور المجموعات في الساعة 13:00 و 16:00 و 19:00 و 22:00 –بتوقيت الدوحة-، فيما تكون مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات)، ومباريات مرحلة خروج المغلوب في الساعة 18:00 و 22:00، وسيشهد استاد خليفة الدولي المباراة الترتيبية لتحديد الفائز بالمركز الثالث في 17 من ديسمبر، بينما ستُلعب المباراة النهائية بعد ذلك بيوم واحد في الساعة 18:00 على استاد لوسيل أمام 80.000 متفرج".

أخبار تهمك

20 يوليو.. موعد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2020

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أتالانتا "مفاجأة الموسم" ومركز متأخر لليفربول.. ترتيب أقوي خطوط الهجوم في الدوريات الأوروبية الكبري

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ يوم

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ يوم

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ ساعة و 18 دقيقة

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 5 ساعات

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

01:02 م

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

11:18 ص

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:58 ص

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام