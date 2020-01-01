رامي صبري يستعد لطرح أغنية جديدة خلال أيام

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:24 م
بوابة الفجر
نور طلعت

أيام قليلة تفصلنا عن طرح أغنية جديدة للفنان رامي صبري، عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، والتي تحمل عنوان "خطيرة".

 

أغنية "خطيرة" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال الحمداوي.

 

في سياق آخر، شارك رامي صبري مؤخرًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال تقديمه أغنية "غريب الحب"، وهي التتر الخاص لمسلسل "فرصة تانية"، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع نادر حمدي.

 

مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أيتن عامر،أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، دياب، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة، وغيرهم من الفنانين.


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