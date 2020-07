"على الشاطئ بالأسود".. إيمان العاصي تغازل جمهورها بأحدث إطلالة لها: "الحياة جميلة"

تنوعت إطلالات النجمات بحلول فصل الصيف، وأبهرن جميعاً جمهورهن بالظهور المختلف والألوانات الصيفية المبهجة من علي شواطيء البحر في الأماكن الساحلية الهادئة، ولكن إيمان العاصي قررت الظهور بشكل مختلف، ولفتت إليها الأنظار في أحدث ظهور لها.

ونشرت الفنانة إيمان العاصي صورة لها بفستان أسود من علي أحد الشواطئ في منطقة ساحلية مشهورة وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام ".

وظهرت "إيمان" مرتدية فستان أسود علي عكس باقي النجمات اللاتي تعودن علي الظهور بألوان ربيعية وصيفية مبهجه، ولفتت إليها الأنظار بإطلالتها المختلف من علي شاطئ البحر، حيث تركت شعرها منسدلاً علي كتفيها يتمايل مع نسمات البحر الخفيفة، واعتمدت علي ميكب خفيف ونظارة شمس سوداء وأبهرت الجمهور ببساطة ملامحها.

وعلقت "العاصي" علي الصورة قائلة :" الحياة جميلة لازم نشكر ربنا أننا لسه عايشين، أينما نظرت لابد أن تجد الجمال، انا اعلم ان هناك أشياء سيئة لكنني أنظر فقط للأشياء الجميلة"

"Life is beautiful you have to be thankful that we are living . Wherever you look is beauty I know about the bad things but I look for the good things"

وتبادل جمهور "إيمان" معها التعليقات بعد أن حازت الصورة علي الكثير من إعجابهم قائلين :" قمر يا روحي، إبتسامتك بتاخد العقل، عنوان الأنوثه بموت فيكي يا إيمان والله، بتجنني".