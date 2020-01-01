بيراميدز يواجه الزمالك والمصري وديا ببرج العرب
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:20 م
علي نبوي
اتفق نادي بيراميدز على خوض مباراتين وديتين في إطار تحضيراته لاستئناف مباريات الدوري الممتاز وفي إطار معسكره الذي سيقام بمدينة الإسكندرية.
ويختتم بيراميدز معسكره بالقاهرة صباح الجمعة، على أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية يومي السبت والأحد بناء على خطة الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني، على أن يبدأ معسكره في الإسكندرية بداية من الاثنين المقبل.
وكشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي للنادي إن فريق بيراميدز سيخوض مباراتين وديتين خلال معسكره ببرج العرب حيث يواجه الزمالك يوم ٢٣ يوليو بملعب برج العرب الرئيسي عند الساعة الخامسة مساء.
فيما يواجه بيراميدز، نظيره المصري يوم ٢٦ يوليو الجاري بملعب برج العرب الفرعي، على أن يختتم معسكر الإسكندرية مساء يوم ٢٩ يوليو الجاري قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.