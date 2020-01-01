المركزى الياباني يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
أعلن البنك المركزي الياباني اليوم خفض توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي للبلاد، في خضم تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتوقع أن يسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 4.7 في المائة خلال العام المالي الجاري، وفقا لـ"الألمانية".    


وتوقع البنك في أبريل الماضي انكماش اقتصاد البلاد بنسبة تتراوح بين 3 في المائة و5 في المائة للعام المالي الذي ينتهي بنهاية مارس 2021.


ويتوقع البنك أيضا انخفاض أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة هذا العام، مقارنة بتوقعات قبل ثلاثة أشهر تحدثت عن انخفاض بين 0.3 في المائة و0.7 في المائة.


واحتتفظ البنك بتقييمه لسلامة الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد الياباني "في وضع قاس للغاية، حيث تتواصل تداعيات كوفيد - 19 في الداخل والخارج".


وانزلق الاقتصاد الياباني في الركود بسبب الجائحة، وزيادة ضريبة استهلاكية العام الماضي.


وانكمش الاقتصاد بمعدل سنوي نسبته 2.2 في المائة في الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، بعد انكماش بنسبة 7.2 في المائة في الربع الأخير من عام 2019.


وقرر البنك أيضا اليوم الاحتفاظ بتدابير التيسير النقدي المشددة وإجراءات دعم الأنشطة التجارية وسط التداعيات الاقتصادية.

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