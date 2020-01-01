سر "الرجل الأخضر".. التفاصيل الكاملة لمحاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي

وسط حالة من الذعر، حاول مجهول اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الساعات الأخيرة، بأسلحة بيضاء، وأصاب عددا من أفراد الأمن، مما دفعهم للتدخل وإطلاق النار عليه، للسيطرة على الموقف، وبدأت النيابة حاليا في التحقيق بالواقعة.





وفور وقوع ذلك الحادث، انتشر هاشتاج الرجل الأخضر على السوشيال ميديا، بسبب دهن هذا المجهول لجسده بلون أخضر خلال تسلله لمدينة الإنتاج الإعلامي.





وفيما يلي يقدم " الفجر " أبرز المعلومات عن الواقعة وفق ما أدلى به من الأجهزة الأمنية والنيابة العامة:





- اقتحم شخص مجهول لمدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض وأصاب عددًا من أفراد الأمن بالمدينة، مخبئا سلاحا أبيض في طيات ملابسه، واقترب من أفراد الأمن وأصاب اثنين منهم.





- الشخص دهن جسده بلون الأخضر، وفوجئ أفراد الأمن به يتسلل داخل المدينة ويحمل سلاحا أبيض كبير الحجم وعندما حاولوا استيقافه وضبطه هاجمهم وأصاب فردين أمن بجروح، فطاردته القوات الأمنية بإطلاق النيران عليه.





- بعد محاولة هروب هذا المجهول طاردته الشرطة وأطلقت النيران عليه ما أدى لمصرعه.





- وعلي أثره تم إبلاغ النيابة للتحقيق في ذلك الأمر وعلي الفور وأمرت النيابة العامة بتفريغ الكاميرات، لمعرفة تفاصيل والأسباب التي أدت إلي دخوله المدينة.









- النيابة أمرت بتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، كما أمرت بالتحفظ على السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وجارى الاستماع لأقول مسؤولي الأمن لكشف ظروف وملابسات الواقعة.





يذكر أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ومقرها طريق الواحات مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.





ومدينة الإنتاج الاعلامي بها وحدة التحكم الرئيسية للقمر الصناعي المصرى نايل سات 1و2، وبها العديد من استديوهات الإنتاج التلفزيونى والسينمائى، وبها مقرات وفروع للمحطات التليفزيونية والاذاعية المصرية والعربية والاجنبية، وينتج فيها الكثير من الأعمال الفنية المصرية والعربية.



