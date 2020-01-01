بيراميدز يجري مسحة رابعة قبل ودية المقاصة.. والحنفي حكما للمباراة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أجرى فريق الكرة بنادي بيراميدز مسحة رابعة اليوم، الأربعاء، بمعسكره المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة، قبل خوض مباراته الودية الأولى مساء الخميس والتي يواجه فيها نظيره مصر المقاصة على ملعب الدفاع الجوي.

أوضح محمد صلاح مدير الفريق أن بيراميدز في إطار التزامه بالتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية المرسلة من اتحاد الكرة أخضع لاعبيه لمسحة رابعة قبل خوض اللقاء الودي للتأكد من خلو جميع أعضاء الفريق من أي إصابة بفيروس كورونا.

شدد على أنه خضع كذلك طاقم الحكام الذي يدير المباراة ويقوده الحكم محمد الحنفي للمسحة الطبية في إطار الإجراءات الاحترازية مشددا على أن لجنة الحكام باتحاد الكرة قررت تعيين طاقم الحكام بقيادة الحنفي ويعاونه أحمد حسام طه وشريف عبد الله لإدارة المواجهة الودية وطبقا للتعليمات خضع طاقم التحكيم بالكامل كذلك للمسحة الطبية في إطار الالتزام الكامل بتعليمات اللجنة الطبية.

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