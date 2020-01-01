بيراميدز يخوض أولى ودياته أمام المقاصة غدا

يخوض فريق نادي بيراميدز أولى مبارياته الودية أمام مصر المقاصة في إطار استعدادات الفريقين لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والمحدد استكماله يوم ٦ أغسطس المقبل بشكل رسمي.





واتفق نادي بيراميدز على مواجهة مصر المقاصة وديا في السادسة من مساء غد الخميس على ملعب الدفاع الجوي في إطار التحضير القوي للدوري.





وتعتبر مباراة المقاصة هي أولى وديات بيراميدر بعد استئناف تدريباته في إطار معسكره المقام حاليا بالقاهرة والذي يختتم صباح الجمعة، ضمن ترتيبات المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش لخوض ما تبقى من مباريات الدوري.



