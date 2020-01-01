"السبكي" يطرح البوستر الدعائي "لصاحب المقام" ويعلن عرضه للجمهور احتفالا بعيد الأضحي (فيديو)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

طرح منذ قليل المنتج السينمائي احمد السبكي التريللر الرسمي والبوستر الدعائي لأحدث أفلامه "صاحب المقام" ليعلن عن طرحه للجمهور احتفالا بعيد الأضحي حصريًا علي "شاهد VIP" ويعتبر ذلك المرة الأولي لطرح فيلم علي الـ "platform" قبل نزوله بالسينمات.

 

"صاحب المقام" بطوله اسر ياسين و يسرا وأمينه خليل وبيومي فؤاد والراحل إبراهيم نصر ومحمود عبد المغني ومحمد لطفي ومن تأليف إبراهيم عيسي وإنتاج احمد السبكي وإخراج محمد العدل ويتم طرحه حصريا علي شاهد VIP يوم ٣٠ يوليو من الشهر الجاري احتفالا بعيد الاضحي المبارك للجمهور تحت شعار السينما في بيتك .

 

وتعتبر هذه التجربة هي الأولي التي تحدث في الشرق الاوسط وانه يتم طرح فيلم سينمائي عن طريق الـ platform قبل نزوله بدور العرض السينمائية وتعتبر ذلك مخاطره كبيرة ولكن صناع العمل أرادوا ان يكونوا حريصين علي عرض العمل للجمهور في البيوت نظرا للظروف الراهنة تحت شعار السينما في بيتك .

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