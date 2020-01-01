تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.25% بختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:06 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% خاسراً 3.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1304.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 535.4 ألف درهم.


 وهبط بسوق البحرين  المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 16.36% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.78%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.8%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.88%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67% ، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.08% مدفوعاً بصعود سهم شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 5.47%، كما صعد سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.82%.

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