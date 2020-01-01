تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.25% بختام جلسة الأربعاء









أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% خاسراً 3.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1304.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 535.4 ألف درهم.







