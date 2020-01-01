الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع (أسئلة متوقعة وإجابات نموذجية)





يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي للشعبة الأدبية عن المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع، حيث يؤدي الطلاب والطالبات امتحان مادة علم االنفس والاجتماع يوم الاحد المقبل الموافق 19 من يوليو لعام 2020، ويبحثون من جانبهم عن المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع تسهيلا عليهم المنهج قبل دخول الامتحان لحصد أعلى الدرجات.





ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمية علوم مادة الجيولوجيا يوم الأحد المقبل وطلاب الشعبة العلمية رياضيات مادة التفاضل والتكامل، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية مادة علم النفس والاجتماع لذا حرصت وزارة التربية والتعليم على تقديم المراجعة النهائية تسهيلا على الطلاب المناهج قبل الامتحان.





المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع

وقدمت وزارة التربية والتعليم لطلاب وطالبات الثانوية العامة، المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع لكي يطلعون على نماذج وأسئلة مهمة قبل تأدية الامتحان، وهذا يكون عبر رابط thanaweya.





وتتكون المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع من 56 محاضرة منهم 36 محاضرة لعلم النفس و20 محاضرة لعلم الاجتماع، بجانب مجموعة من الأسئلة السريعة والمهمة التي تشمل المنهج وتهيأ الطالب للامتحانات يوم الأحد المقبل.





وتهدف المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع إلى عرض جميع الأسئلة المتوقعة في فرع علم النفس وحلها بشكل نموذجي، بجانب عرض جميع الأسئلة المتوقعة في فرع علم الاجتماع وحلها بشكل نموذجي، كما تحتوي هذه الدورة على مراجعة لجميع دروس فرعي علم النفس وعلم الاجتماع من خلال عرض جميع الأسئلة المتوقعة في امتحان نهاية العام وحلها بشكل مفصل ونموذجي.



